El que ens juguem amb la B-40

Xavier Marcet

05.10.2019 | 04:00

Governar una ciutat com Terrassa té la seva complexitat. No és Ciutat de Mèxic o Los Ángeles, però té la seva complexitat. És una ciutat que ha crescut més que la seva renda disponible. Ha crescut més la demografia que els seus pressupostos municipals i ha crescut més que la seva base empresarial. I, dintre l'economia, les empreses que vertebren la consistència industrial no creixen, més aviat tot el contrari. Passejar pels polígons industrials de Terrassa no dóna per fer un pom de grans ...