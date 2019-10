Qui em diu el que és real o no?

Miquel Serracanta, assessor d'empreses i coach

03.10.2019 | 04:00

Molts coneixem aquella vinyeta de la Mafalda que deia "Paren el mundo que me quiero bajar". Segurament els esdeveniments dels darrers mesos i dies ens fan venir aquest pensament a molts de nosaltres, joves i més grans. I el que és més important de tot no és la part racional d'aquests, sinó l'emoció que hi ha darrere de cadascun d'ells, sigui por, tristesa, alegria, fàstic, ràbia o altres. És des d'aquesta emoció ...