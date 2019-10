josep ballbè i urrit

03.10.2019 | 04:00

eN Javier Gomà, un basc que dirigeix la Fundació Juan March, a Madrid, acaba de publicar un llibre. Duu per títol "Què és la dignitat". És filòsof i assagista, raó per la qual les seves reflexions m'interessen força. Molt i molt per damunt de la xerrameca buida i insulsa de bona part de la gent que s'ha encabit al ram de la política. No és la seva vocació real, però resten bocabadats pels seus ...