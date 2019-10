EDITORIAL

02.10.2019 | 04:00

El Consell Comarcal del Vallès Occidental va anunciar ahir que buscarà una solució per donar resposta a les necessitats de Cristian, el jove de Rellinars amb síndrome de Down que necessita una forma de transport per anar als tallers Amat Roumens de Terrassa. De la mateixa manera que ahir criticàvem que l'organisme comarcal no hagués trobat una solució per aplicar la normativa amb excessiu rigor, avui hem de dir el contrari. Tal com dèiem al nostre editorial d'ahir, la política és l'eina que tenim de transformació de la societat, l'element del qual ens hem dotat per buscar solucions als problemes i en especial als problemes de les persones. Una decisió sensible pot canviar, sense cost, la vida d'una família i el Consell Comarcal ho ha promès. Això és donar credibilitat a l'acció política.