Nou fills que enamoren

Joan Carles Folia Torres, coach advance life www.creixerjoancarles.com

02.10.2019 | 04:00

No puc dir que siguem amics, per això segurament necessitem unes quantes trobades més, però la nostra excel·lent relació de treball ens ha fet desenvolupar una sinergia compartida a on ja som capaços d'explicar-nos coses que ens identifiquen i defineixen com a persones molt senceres i profundes, molt sensibles i emotives. I va ser quan ja acabàvem la feina que m'anunciava el proper naixement del seu novè fill.Devia ser la meva cara de ...