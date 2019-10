No es tracta només de migrants

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

01.10.2019 | 04:00

Avui celebrem la Jornada Mundial del Migrador i del Refugiat, i el Papa Francesc ens ha obsequiat amb un missatge contundent. Em referiré avui de manera especial a la seva crida a considerar el problema des d'una visió global, a la responsabilitat de tots en la construcció del Regne de Déu aquí a la terra, i a no deixar-nos paralitzar per la por o bé excusar-nos en aquesta por: " El problema no és el fet de tenir dubtes i tenir por. El ...