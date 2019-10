Millorem l'aire del Vallès per a respirar tranquils

Ignasi Giménez i Carles Rodríguez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i vicepresident 3er i conseller de Territori i Transició Ecològica respectivament

01.10.2019 | 04:00

Els 23 municipis del Vallès Occidental hem fet una passa importantíssima i valenta per la millora del nostre entorn i la nostra salut. Junts, vam aprovar l'encàrrec al Consell Comarcal per començar a treballar en la redacció i aprovació d'un Pla Supramunicipal d'Acció per a la Millora de la Qualitat de l'Aire a la nostra comarca. Aquest Pla ha de ser el full de ruta per a totes i tots per determinar les mesures a prendre i a avançar-nos a ...