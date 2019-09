Cotitzar la realitat

Xavier Marcet

28.09.2019 | 04:00

La realitat cotitza a la baixa. Cada cop sembla que hi ha més capes de ceba que entornen la realitat i que prenen vida pròpia. Hi ha massa soroll. Un soroll interessat. Amb polítics que han après a conviure amb el soroll i a viure del soroll. Lerroux avui seria un aprenent al costat de determinats polítics i dels periodistes sicaris de la veritat. Es tracta de construir realitats paral·leles i treure'n profit. Quan Trump parla amb el president d'Ucraïna per afeblir el seu contrincant ...