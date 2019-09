Joan Roma i Cunill

27.09.2019 | 04:00

No, no és que els bolets siguin conflictius, sinó anar-ne a buscar, en segons quins llocs i en segons quines maneres.Estem en una nova campanya, i com ja és habitual, ningú pot assegurar si serà, bona, regular o dolenta. Ha mal plogut, a bona part de les zones de muntanya, resultat d'un país en que sembla que no sàpiga ploure bé. Hem vist inundacions en nombrosos indrets, i pluja ridícula en llocs , habitualment plujosos. El ...