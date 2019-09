Las personas bisexuales existimos

Miguel Ángel Álvarez Ovide

26.09.2019 | 04:00

STA semana hemos conmemorado que hace 20 años tres activistas bisexuales, Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven proclamaron el 23 de septiembre como el día de la visibilidad bisexual. Consideraron que era necesario dedicar un día para las personas bisexuales y gracias ello dedicamos esta fecha para reclamar nuestros derechos dentro y fuera del colectivo.

Hoy reivindicamos nuestro lugar no solo en el colectivo LGTBI+, sino también en el conjunto de la sociedad, porque la bisexualidad enriquece y es fundamental de ella. Los bisexuales tenemos la capacidad de sentir atracción emocional, sexual, y/o romántica por personas de más de un sexo y/o género, no necesariamente al mismo tiempo, de la misma manera ni intensidad. Esto quiere decir que nos podemos relacionar con hombres, mujeres y personas no binarias. Es por ello que defender la bisexualidad es defender, representar y promover la diversidad de las relaciones humanas. Demandamos a la sociedad más igualdad en las múltiples caras de la bisexualidad y dejen de ser invisibilizadas por el monosexismo y el patriarcado. No somos heterosexuales, gays o lesbianas simplemente somos bisexuales.

Este año la ultraderecha ha crecido gracias a PP y Ciudadanos al unirse al partido de ultraderecha Vox fomentando el odio y la no unidad de los ciudadanos, quieren restaurar la dictadura, volver al pasado pues ni un paso atrás. Creemos que es necesario aprobar la ley de igualdad LGTBI, es importante esta ley porque nos iguala como personas. Como personas bisexuales tenemos nuestros derechos y los políticos debe defender a la ciudadanía por igual.

Por eso pedimos que no se olvide la bifobia, instaurada en la sociedad y el colectivo. La ignorancia hacia el colectivo bisexual genera odio y rechazo. Pedimos al gobierno, al presidente de Cataluña, ayuntamientos, instituciones administrativas y sanitarias, centros cívicos, institutos, colegios y profesorado, medios de comunicación, así como a las familias, la formación con programas educativos. El bullying que hay hacia el colectivo bisexual debe erradicarse.

El monosexismo es la causa de la bifobia que se manifiesta cuando a las personas bisexuales se nos ignoran, invisibiliza, inválida, rechaza o se nos agrede tanto física como verbalmente. Es importante que la bifobia sea considerada como puede estar la homofobia, la lesbofobia o la transfobia. Es importante neutralizar los estereotipos injustamente atribuidos a las personas por el mero de serlo, las personas bisexuales somos igual que la sociedad y colectivo. Un claro ejemplo de nuestra invisibilidad se da cuando al hablar de una agresión LGTBIfóbica dentro de una pareja o a una pareja se asume la homosexualidad de ambas personas, descartando cualquier otra orientación sexual.

Las mujeres bisexuales son discriminadas por dos partes, la primera por ser mujeres y la segunda por ser bisexual. Un ejemplo de discriminación que sufren es en el área de la sanidad ya que no se reconoce su orientación ni existen protocolos ginecológicos específicos para ellas. En su caso el machismo que reciben hacia sus personas se suma a la bifobia, y por ello reivindicamos que las diferencias de género terminen con nuestra invisibilidad en todos los ámbitos de la vida. Nuestra compañera Yelena Grigoryeva, activista bisexual por mostrar al mundo su bisexualidad fue asesinada. Estos hechos no pueden repetirse. Esto nos da más fuerza a no dar ni un paso atrás. También recordar a todas esas mujeres asesinadas por sus parejas y mujeres violadas también, ni un paso atrás. Aprovechamos para recordar a nuestras mujeres referentes en el colectivo LGTB, Marsha P. Johnson persona transexual, afroamericana y bisexual, Wendy Curry, Gigi Raven, June Jordan Margaret Robinson, algunas de las cuales estuvieron en las revueltas de stonewall.

Los hombres bisexuales reclamamos un mayor reconocimiento de nuestra masculinidad alejada del patriarcado. Queremos que nuestra bisexualidad deje de asociarse a una pérdida de masculinidad. Ser bisexual no nos hace más o menos hombres, no nos mostramos por miedo a ser juzgados o apaleados por ello estamos más escondidos y lo pasamos en silencio, eso no quiere decir que suframos el odio, las violaciones etc. Un ejemplo de ésta bifobia se ve en los casos de divorcio o separación de su pareja femenina. En la mayor parte de los casos la culpa de dicha separación recae en ellos debido a su bisexualidad y llegan a recibir la bifobia de sus exparejas, e incluso de sus propios hijos, basta ya de ocultar el sufrimiento de los hombres. Dentro de nuestros referentes masculinos podemos encontrar a Michel Page quien en 1998 diseño nuestra bandera bisexual, asi como Fritz Klein, Kyle Schickner, David Thorstad y Michel Huffington. Este año hace 50 años de los disturbios de stonewall donde empezó la visibilidad de la lucha por nuestros derechos como personas. Un gran referente que hubo fue Marsha P. Johnson, activista afroamericana transexual y bisexual, demostrando que los bisexuales estuvimos en reivindicando nuestro lugar en la sociedad. Marsha es un gran referente de cómo no debemos dar ni un paso atrás.

En este aniversario queremos recordar a las personas mayores que lucharon y murieron por tener las derechos que existen ahora. Hay que darles las gracias por la lucha vivida y por ser un referente para los jóvenes.

Las personas bisexuales no nos olvidamos de todas las orientaciones plurisexuales y asexuales, ya que entendemos que todas las orientaciones sufren las mismas discriminaciones. Creemos que todo el colectivo debemos luchar juntos por nuestros derechos y no dejar que pisoteen lo conseguido

Las personas bisexuales existimos, somos igual al resto, hay que mostrarse a los demás y defender nuestra condición bisexual y para eso hay que hacer mucho ruido, para que el colectivo y sociedad sepa que existimos, y podamos visibilizarnos.

Consideramos importante que el gobierno apruebe la ley de igualdad LGTBI. Debe ser aprobada lo antes posible, son derechos que nos pertenece como personas. Dicha ley está actualmente paralizada en el congreso gracias a PSOE por ello pedimos a los partidos políticos que desbloqueen ésta aprobación pues contribuirá a la protección de las personas LGTBI+.

Os invitamos al grupo bisexterrassa, un espacio donde las personas bisexuales podamos ser nosotros mismos.