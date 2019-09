Xavier Prado Julià

26.09.2019 | 04:00

El passat diumenge 15 de setembre vam anar al mirador del Gresolet, al peu del Pedraforca, amb un grup de persones amb discapacitat que incloïa a persones en cadira de rodes i altres que caminaven amb dificultats. Entre aquests també hi havia una dona cega, així com el personal de Prodis Terrassa, i jo com a voluntari.Després de gaudir de les espectaculars vistes del mirador, el qual compta amb una rampa d'accés adaptada per a cadires de rodes (cosa que ...