Josep Ballbè i Urrit

26.09.2019 | 04:00

Avui, s´acompleix mig segle d´ençà que els formidables The Beatles van publicar el seu darrer àlbum (que duia per títol el triat en començar la columna). Malgrat que sóc un fanàtic de la música clàssica, certifico que aquell dia em vaig entristir molt. D'alguna manera, és com si m´haguessin "robat" quelcom. Així vull expressar el meu sentiment, per la pèrdua d´un conjunt de ...