josep ballbè i urrit

25.09.2019 | 04:00

OT just fa quatre dies que hem endegat oficialment la tardor. Això ha estat nou dies després del retorn de la mainada a escola. És evident que els tres mesos de vacances estiuenques sonen a manca de seny. Aquest desgavell, tanmateix, fa molts anys que dura i ja es veurà.Tot i això, el clima gris i canviant d'aquesta època m'encisa. És per això que la visualitzo com a marc incomparable de refranys. Per exemple, "al setembre, qui tinga ...