EDITORIAL

25.09.2019 | 04:00

Les mocions o les propostes de declaracions institucionals que els partits de l'oposició presenten al ple municipal tenen la utilitat que tenen en funció del contingut i, especialment, de si s'aproven per part de l'equip de govern, en aquest cas, majoritari. De vegades s'utilitzen com a juguesca per posar en evidència contradiccions, incoherències o desacords d'adversaris a la sala de plenaris i tenen la utilitat de fixar posicionaments i també de generar ...