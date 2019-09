EDITORIAL

24.09.2019 | 04:00

L'equip de govern de l'Ajuntament de Terrassa ha donat ja més detalls del que denomina "Revolució verda". Es tracta de més restriccions de trànsit al centre de la ciutat per ampliar la zona de baixes emissions i amb això l'àrea de vianants. No se'ls pot negar, a l'alcalde, Jordi Ballart, i als seus socis, valentia a l'hora d'implementar els seus plans; no han acabat, ni de bon tros, les crítiques pels canvis en la mobilitat al centre i anuncien per al mes de gener noves mesures que convertiran ...