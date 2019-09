Josep Ballbè i Urrit

24.09.2019 | 04:00

Finalment hi haurà noves eleccions (el proper 10 de novembre). Per a mi, no ha estat cap sorpresa. Ho vaig pronosticar el primer dia. Lamento moltíssim haver-ho encertat. Després de la presa de pèl política, no estic decebut, sinó cabrejat. El resultat ha esdevingut el pitjor nyap. Ni entrenant-se s'haurien "superat". Arribo a pensar que, fins i tot, hi ha nocturnitat i traïdoria. A mala llet! Quina culpa té el poble de la ...