Una bilateral i algunes perplexitats

Ramon Bosch

24.09.2019 | 04:00

Dimecres es va constituir una comissió bilateral entre la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Terrassa per tractar dels temes prioritaris entre els dos governs. Terrassa és una ciutat que té molts problemes estructurals i és, decididament, una bona notícia que s'hagi obert aquesta via de comunicació i de col·laboració entre els dos governs. El temps dirà, com apuntava l'editorial d'aquest diari de dijous passat, si aquesta ...