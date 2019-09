EDITORIAL

21.09.2019 | 04:00

Serà interessant en el debat polític municipal. Si abans del darrer ple abans de l'estiu va haver-hi fins i tot crits amb l'assumpte dels assessors municipals de fons, les properes cites seran especialment divertides. Els partits amb representació municipal van arribar a una sèrie d'acords en relació amb el nombre d'assessors que s'havien de contractar i l'equip de govern no els ha respectat. Presenti la qüestió com la vulgui presentar, argumenti com argumenti, el fons de l'acord no s'ha respectat i han contractat més dels que es van dir. Quedi clar que la decisió no és il·legal, ni de bon tros, i que podrien contractar-ne molts més, però aquest no serà el debat.