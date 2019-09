El sentit de les vacances... Retorn a tasques habituals

Josep Just Sabater és poeta i pertany a l'Àmbit Maria Corral

20.09.2019 | 04:00

Gairebé tothom, treballi o no, espera i anhela passar un temps de vacances, especialment d'estiu. I els que no se les poden permetre, per la raó que sigui, generalment econòmica, no deixen per això de desitjar-les. Car el desig és «lliure», malgrat que no ho sigui la necessitat. I és en la necessitat de fer vacances, que tanta gent diu tenir, on crec que tot hi cap.Es parla de necessitar un temps lliure (vacacional) per descansar, ...