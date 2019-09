Josep Ballbè i Urrit

17.09.2019 | 04:00

Sense ànim de raspallar ningú, inicialment valoro molt positivament els darrers canvis circulatoris implementats per l'àrea de Mobilitat del Consistori. Entenc que han estat agosarats i pràctics. Sobretot de cara a prioritzar l'espai urbà en favor del vianant.Alhora, per tal d'anar fent més realitat una efectiva lluita contra els mals efectes del canvi climàtic. Ha estat per això que m'ha semblat oportú començar l'escrit amb ...