Mobilitat d'ara i la d'aquí cinc anys

Salvador Cardús Ros

14.09.2019 | 04:00

És aviat per valorar l'embolic provocat pel capgirament -no m'atreveixo pas a dir-ne "reordenament"- del trànsit al centre de la ciutat. Que s'hagin posat 105 agents de la policia local per evitar col·lapses els primers dies d'escola, molts a les zones on hi ha hagut els canvis, mostra que si més no d'entrada se'n preveien, de situacions de conflicte. I que la regidora de Mobilitat, Lluïsa Melgares, afirmi que la situació "ha anat millor ...