Normalitat

13.09.2019 | 04:00

LA tornada a classe va anar ahir molt millor del que prevèiem tots, fins i tot el propi Ajuntament pel que fa al trànsit del Centre. De vegades l'alerta actua com a agent preventiu i el que es pensa que serà un caos es converteix en una jornada plàcida. Això no obstant, seria bo que no abaixéssim la guàrdia, perquè també és molt habitual que la relaxació provoqui l'efecte contrari. Tinguem en compte que, a part de la prevenció dels pares, que segurament van anar més d'hora el primer dia o fins ...