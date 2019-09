Nombres Tornem-hi

12.09.2019 | 04:00

Ja parlàvem ahir de la lectura que es fa de les percepcions al voltant del procés independentista i especialment dels nombres. Ahir era un dia en què els nombres adquirien una certa rellevància, com si tos es reduís a una qüestió numèrica. Sí, hi havia menys manifestants que en altres convocatòries. Com s'ha d'interpretar aquest descens? Podem pensar que les persones que hi eren l'any passat i l'altre a la manifestació i que aquest any no hi eren s'han baixat del carro independentista? Hem ...