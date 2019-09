Per superar l'embull que tenim, cal l'esforç de tothom

Per superar l'embull que tenim, cal l'esforç de tothom

Ferran Pont i Puntigam, doctor enginyer industrial

11.09.2019 | 04:00

Em sembla que ja és hora que tots plegats comencem a reconèixer que avui Catalunya es troba en un moment polític molt complicat i que caldrà l'esforç de tothom per poder superar-lo. El miratge del procés no ens ha obert cap porta, més aviat el contrari, n'ha tancat alguna. Moltes persones pensem que les coses es podien haver fet de forma diferent, amb més seny, amb més respecte per tothom i sobretot amb més responsabilitat. ...