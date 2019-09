La festa de la Nativitat de Maria

Josep Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrassa

11.09.2019 | 04:00

El dia 8 de setembre, festa del Naixement de la Mare de Déu, és conegut popularment a Catalunya com la festa de les "marededeus trobades". En aquest dia és habitual en molts llocs celebrar romeries, aplecs i processons en els santuaris marians i en els pobles on celebren la seva Festa Major.En els Evangelis canònics no trobem cap dada sobre el naixement de Maria, encara que es conserven diverses tradicions. Unes d'elles ens transmeten que és ...