La nostra edat diu si estem actualitzats?

Miquel Serracanta i Domènech, assessor d'empreses i coach

10.09.2019 | 04:00

Quan parlem de temes com l'educació i el desenvolupament del talent de les persones, des de ben petits sembla que alguns tinguin marcades sentències del tipus: "Això ho aprendràs quan siguis més gran", "ets molt jove, el que et queda per aprendre", "la vida t'ensenyarà moltes coses" o "l'experiència és un grau". Totes elles ancorades tradicionalment en una mateixa creença, la que diu que com ...