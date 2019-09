La represa

Salvador Cardús Ros

07.09.2019 | 04:00

De manera progressiva i accelerada, els darrers deu dies la ciutat ha quasi reprès el seu pols habitual. A mitja setmana de finals d'agost ja no es podia aparcar pel centre amb la comoditat de les dates anteriors, i els carrers -malgrat el tancament encara d'alguns establiments- tornaven a anar plens de gent atrafegada. Si no fos perquè encara no ha engegat l'activitat dels escolars, tot ja hauria entrat en la normalitat.Tanmateix, encetem un període extraordinàriament obert en què pot passar ...