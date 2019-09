Informatitzats, per decret

Joan Roma i Cunill

06.09.2019 | 04:00

Vostè sembla bona persona, em podria ajudar a treure diners del caixer automàtic ? Miri, aquí tinc els papers i la targeta que em van donar, però no sé com sortir-me'n.Aquesta curta conversa de petició d'ajuda, me l'he trobat en diverses ocasions, a l'entrada d'alguna de les entitats bancàries que faig servir a Berga o a Manresa. Persones grans, que es troben indefenses, davant la impersonal màquina que tenen al davant, i que no ...