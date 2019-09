josep ballbè i urrit

06.09.2019 | 04:00

Avui, fa dotze anys que s'apagà la gran veu d'en Luciano Pavarotti. Aprofitant l'avinentesa, faré per dir alguna cosa sobre el "bel canto". M'encisa profundament. En aquest camp, cadascú de nosaltres triaria el seu "top ten". No seria, però, tasca fàcil. Hi ha una llista per triar i remenar: Enrico Caruso, Alfredo Kraus, Teresa Berganza, Plácido Domingo, Josep Carreras, Kiri te Kanawa, Maria Callas, Joan Aragall, Ainhoa Arteta i ...