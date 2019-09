Pobresa energètica: joc net

Isaac Albert, 1r tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Terrassa

05.09.2019 | 04:00

Una de les notícies de l'estiu, sens dubte, ha estat la carta enviada per Endesa al nostre i altres ajuntaments amenaçant de tallar la llum a les persones i famílies amb informes de vulnerabilitat que tinguin deutes de consum si les administracions no es fan càrrec del 50% d'aquest deute abans de l'1 d'octubre.Partint de la premissa que t'encares a un gegant amb uns beneficis de 2.460 milions d'euros (2017) i potents recursos per fer passar bou per bèstia ...