Amor per la pobresa

Josep Ballbè i Urrit

05.09.2019 | 04:00

Avui s'escau la diada de santa Teresa de Calcuta, morta -tal dia com avui- fa vint-i-dos anys. I ahir, dimecres, justament va fer tres anys que fou canonitzada. Som davant d'una persona que no necessita cap mena de presentació. El seu compromís envers els pobres més pobres la va situar al cor de tota la humanitat. Sense distinció de classes, creences, races o nacionalitats.No es cansava de repetir que ella sola no podia canviar el món... Sí que podia, ...