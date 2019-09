josep ballbè i urrit

03.09.2019 | 04:00

Ens acabem de cruspir els mesos de juliol i agost. Aquells que tot el personal considera típicament vacacionals. Per a la gran majoria, les "holidays" ja són aigua passada. Em pregunto, tanmateix, si tots hem desconnectat i carregat bé les piles. No m'ho creuré en tant no se'm demostri fefaentment que s'ha fet dejuni de noves tecnologies (mòbil, tauleta, smart-watch, portàtil, smartphone, etcètera). Parlo en plural, incloent-m'hi jo. ...