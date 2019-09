La millor versió de nosaltres

Joan Carles Folia i Torres, Coach Advance Life www.creixerjoancarles.com

03.09.2019 | 04:00

Ara que la majoria de mortals tornem de vacances acostuma a ser un moment de bones intencions, de nous projectes i de compromisos personals amb nosaltres mateixos que molts d'ells acaben per dissoldre's en l'oblit en un parell de setmanes. És cert però que les vacances han servit per donar dues voltes a coses de les nostres vides que volem canviar, puntualitzar, potenciar o eliminar i hem d'aprofitar aquesta carregada de piles per intentar donar algun tomb que ens faci sentir ...