La Conspiració dels Desiguals

Joan Tamayo Sala, advocat especialitzat en DDHH i membre de Espai Drets I de l'Institut de Drets Humans de Catalunya

03.09.2019 | 04:00

La Conspiració dels Iguals va ser un fracassat moviment revolucionari que va tenir lloc el 1796 durant la Revolució Francesa i que va estar encapçalat per François Babeuf. Es considera com un dels antecedents del comunisme. Pretenia enderrocar el Directori per instaurar un règim que garantís la «igualtat perfecta". La «igualtat perfecta» no era limitar la propietat, com proposaven altres revolucionaris, sinó suprimir-la i ...