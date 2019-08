El senyor Ramon...

josep ballbè i urrit

31.08.2019 | 04:00

Enganya les criades / i a les que no ho són / també moltes vegades." O bé "la Ramona es la más gorda de las mozas de mi pueblo / Ramona te quiero"€ Els que tenen la sort de dir-se Ramon/Ramona -que se celebra avui- vénen a ésser el fes-me-riure de tothom. Una bona prova, la trobem en la lletra d'algunes cançons (com aquestes de la Trinca i d'en Fernando Esteso). Fins i tot, en algun cas, se'ls crida per "Mamon" o "Mamona". Ja, ja!És un sant fortament arrelat als Països Catalans. No ...