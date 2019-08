29.08.2019 | 04:00

Avui publiquem una interessant informació sobre la matriculació de persones majors de 65 anys en estudis universitaris. Es tracta de xifres que demostren que les inquietuds culturals i formatives de la gent gran no acaben amb la jubilació, sinó que en molts casos continuen i fins i tot comencen. No fa tants anys, l'edat de la jubilació era l'entrada en una vellesa provecta. Les persones grans eren grans. La qualitat de vida ha permès que avui en dia la jubilació no sigui un final, sinó un punt ...