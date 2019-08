La vida cristiana és un pelegrinatge

* L'autor és bisbe de Terrassa josep àngel saiz meneses

27.08.2019 | 04:00

VUI vull reflexionar sobre el sentit del pelegrinatge des de la perspectiva espiritual. La metàfora del pelegrinatge aplicada a la vida espiritual és habitual en l'antiguitat. El poble escollit de l'Antic Testament és sobretot una comunitat peregrina. Per als creients de la Nova Aliança, l'ideal del pelegrinatge adquireix una nova dimensió perquè s'espiritualitza, i aleshores ja no vol dir travessar un desert material, sinó perseverar per poder assolir la pàtria celestial, i perquè s'ha obert ...