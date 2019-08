27.08.2019 | 04:00

L'equip de govern vol començar a posar fil a l'agulla per respondre a les expectatives generades amb les seves promeses electorals. Una de les primeres que sembla que s'estudiaran serà la de convertir en gratuït el desplaçament dels terrassencs a l'Hospital de Terrassa. Va ser, sens dubte, una proposta atrevida, que va cridar molt l'atenció abans de les eleccions municipals fruit dels contactes que l'equip de campanya de Tot per Terrassa va tenir amb la ciutadania. Una altra va ser, per ...