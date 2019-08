Lliçó de vida

Joan carles folia i torres * L'autor és Coach Advance Life www.creixerjoancarles.com

27.08.2019 | 04:00

L'estiu és una època que, per ella mateixa i per algunes de les situacions que l'envolten, no m'agrada massa. No sóc gaire de la calor i de les aglomeracions i seria en aquest període estival quan podem trobar-nos amb episodis que s'allunyen del descans, el silenci, la tranquil·litat i l'antiestrès necessaris. Però l'estiu també aporta moments de gaudi com el fet que s'allargui el dia, la vida oberta a l'exterior i sobretot el fet de poder copsar elements quotidians del món que mereixen una ...