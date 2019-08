Pensar amb la butxaca

Gemma Solsona Peñarroya

23.08.2019 | 20:43

S faré cinc cèntims d'un cas de mala gestió per part d'unes finques immobiliàries que he viscut de molt a prop. Aquestes finques tenien molt de renom antigament a Terrassa, i ells se'n valen de que porten molts anys d'exercici professional, però des de que hi ha el gendre al càrrec del negoci ja no s'actua de la mateixa manera. Els inquilins se senten maltractats, enganyats, i al final, acaben marxant de la vivenda i per tant, el propietari perd l'inquilí, sense saber per què. I llavors, ...