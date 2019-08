El pelegrinatge en Jesucrist i Maria

* L'autor és bisbe de Terrassa JOSEP ÀNGEL SAIZ MENESES

23.08.2019 | 20:43

vui m'agradaria compartir algunes reflexions sobre el pelegrinatge a partir del Nou Testament. En primer lloc, contemplem com Nostre Senyor Jesucrist entra en la història humana i recorre els camins de l'ésser humà. Neix a Betlem, ha d'emigrar a Egipte, viu després a Natzaret i durant la seva vida pública recorre els camins de Palestina. Essent encara un nen peregrina al temple de Jerusalem per a ser presentat pels seus pares i després peregrina com a jueu observant a les festes que estaven ...