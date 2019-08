Dos anys després...

josep ballbè i urrit

Recordar els atemptats gihadistes de 2017 (a Barcelona i Cambrils) m´esglaia. Sobretot pensant en les setze víctimes innocents que van pagar la cabronada amb l´injust preu de la pròpia vida€ I en els més de cent trenta ferits. A diferència de l´any passat, espero i desitjo que no es repeteixi la manipulació grollera i repel·lent de les manifestacions ciutadanes en record seu per part de les entitats secessionistes. No té res a veure una cosa amb l´altra. Estic tip d´haver d´aguantar ...