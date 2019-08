Em mola La Mola

josep ballbè i urrit

09.08.2019 | 18:38

a hi tornem a ésser. Un any més, els egarencs fem per pujar, avui, al cim de Sant Llorenç del Munt, coincidint amb la diada del sant. Enguany, en escaure´s en dissabte, hom suposa que l´afluència de gent farà un goig espaterrant. Per cert, es diu que aquest jorn és el mes calorós de l´any: perquè, a la calor pròpia de l´època, cal sumar-hi l´escalfor de la graella on fou cremat el sant. De fet, hi ha una dita que manté allò que "per Sant Llorenç es cremen els ocells". Es tracta de pregar-li ...