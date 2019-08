El llindar del masclisme

* L'autora és psicòloga SG Podem Terrassa eugènia lópez

03.08.2019 | 04:00

En moments de ràbia i profunda tristesa com ara, quan una comunitat pateix la pèrdua d'una veïna, d'una companya assassinada per la seva parella, cal donar-se temps per deixar que flueixi i s'apaivagui l'emoció. Però també és veritat que, abans que es dilueixi, hauríem d'obrir pas a la reflexió, amb dolor encara, però des de la serenitat. Reflexió conjunta, perquè des del conjunt tindrem més força, però també reflexió individual, en tant que formem part d'un col·lectiu.El masclisme mata? En la ...