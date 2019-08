03.08.2019 | 04:00

Un nombre absolutament inusual de terrassencs s'ha mobilitzat com a conseqüència de la crida de la família de la Beth i va omplir, com no s'esperava, el Banc de Sang. La Beth és una nena de 4 anys malalta de leucèmia a qui no ha anat bé el tractament de quimioteràpia a què ha estat sotmesa i les seves esperances estan posades en un trasplantament de medul·la.L'experiència d'aquesta setmana ens permet arribar a una conclusió clara: la Beth ens està ensenyant molt. En primer lloc, en està ...