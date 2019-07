Donar i treure, cicle de vida

Joan Carles Folia i Torres, Coach Advance Life

31.07.2019 | 04:00

En molts dels articles que escric en aquest diari heu tingut l'oportunitat de llegir fragments a on us encoratjo a gaudir d'una vida plena, alegre i estrictament viscuda. Moltes han estat les frases per fer-vos entendre que el cicle de la vida és molt efímer i que no cal fer d'aquest instant una trajectòria angoixant i plena d'obstacles. Viure amb senzillesa, amb una riquesa interior treballada i amb un objectiu personal clar i definit han de servir-nos per poder transitar ...