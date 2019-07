Josep Ballbè i Urrit

30.07.2019 | 04:00

Avui, l'Església catòlica celebra la festa dels sants Abdó i Senén. Dos màrtirs perses, degollats l'any 250 durant el mandat de l'emperador Deci. A la vila, tenim la gran sort de tenir un retaule pictòric d'estil gòtic (realitzat al tremp d'ou per en Jaume Huguet, l'any 1460) al conjunt romànico-visigòtic de Sant Pere. Llàstima que una gran majoria d'egarencs no l'hagin vist! Fugint d'estudi, no s'han dignat visitar el ...