Ramon Bosch

27.07.2019 | 04:00

No he entès mai aquesta mania de fugir de casa tan bon punt ens donen lleure a la feina per entaforar-se en un apartament petit i incòmode en un poble ple de gent i amb uns serveis pensats per a la població que hi ha a l'hivern, que acostuma a ser una ínfima part de la que hi ha a l'estiu, quan a casa hi ha uns sofàs més còmodes, els coixins del llit són del nostre gust, la televisió es veu millor, el wifi funciona correctament i ...