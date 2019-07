Un día, o más, en Urgencias de MútuaTerrassa

Javier González, portavoz de Ciutadans en el Ayuntamiento de Terrassa

25.07.2019 | 04:00

Cada vez más, por el paso del tiempo y por cómo están evolucionando los servicios de urgencias hospitalarias, se sabe cuándo se llega al Hospital pero no cuándo se sale. Por no hablar de las condiciones en las que se trata a los enfermos durante su estancia. Lo que debería ser un servicio de paso se convierte en una estancia prolongada (y de mal gusto en muchas ocasiones). Hemos llegado a un nivel de tolerancia en el que parece que ya no nos importa ...