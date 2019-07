A qui no parla, Déu no l'ou

Josep Ballbè i Urrit

24.07.2019 | 04:00

Heus ací un refrany poc conegut. Amb molt de significat al nucli, però. Si transcric la versió castellana, tothom m'entendrà: "Quien no llora no mama". No cal ésser cap llumenera per intuir que la procedència de la dita s'ha de cercar als nadons que encara no parlen. Si tenen fam, reclamen la llet del pit matern o biberó amb plors. En saben prou perquè la fórmula els funciona... I de quina manera! De fet, es comuniquen a ...